Iran, categoria denuncia 'arresti di massa di giornalisti'

(ANSA) - TEHERAN, 30 OTT - Oltre 300 giornalisti e fotoreporter iraniani hanno denunciato, in una nota, l'arresto di massa di giornalisti durante le proteste in corso in Iran contro l'establishment, innescate dalla morte di Mahsa Amini in custodia con l'accusa i non avere indossato correttamente il velo. E hanno lanciato un appello per il rilascio di quelli ancora detenuti. "Attualmente ci sono oltre 20 giornalisti in carcere, per lo più provenienti da Teheran, e diversi altri sono stati convocati in procura", afferma la dichiarazione citata dai media riformisti iraniani, aggiungendo che gli arrestati sono stati interrogati e condannati senza alcun processo e privati ;;dei loro diritti, compreso l'accesso ai loro avvocati. L'Associazione dei giornalisti di Teheran ha definito in una nota gli arresti "illegali e contrari alla libertà di stampa" e ha deplorato l'"approccio poliziesco" nei confronti dell'informazione. (ANSA).