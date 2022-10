Festa di Halloween in un capannone abbandonato

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Migliaia di persone, tra cui molti stranieri hanno raggiunto tra la serata di ieri e la notte un capannone abbandonato a nord di Modena, in via Marino dove si tiene un grande rave party di Halloween. L'evento 'Witchtek' è stato segnalato ieri sera da polizia e carabinieri che hanno monitorato la situazione. Per motivi di sicurezza sono state chiuse anche uscite autostradali sull'A22 a Carpi e Campogalliano, Modena Nord e Sud in A1. Musica e balli sono andati avanti tutta la notte, le persone sono arrivate con camper e auto e l'intenzione è quella di rimanere fino a martedì. (ANSA).