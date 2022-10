Dl Aiuti ter: arriva proroga per riversamento bonus R&S

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Ci sarà tempo ancora un anno per inviare la domanda e riversare allo Stato gli importi del Bonus Ricerca e Sviluppo che sono stati utilizzati indebitamento o per errore. La scadenza, fissata per la fine del mese, sarà spostata di un anno al 31 ottobre 2023. Il Ministero dell'Economia, guidato da Giancarlo Giorgetti ha infatti terminato l'istruttoria e inviato in parlamento un emendamento che sarà inserito nel decreto Aiuti Ter. La decisione, che riguarda bonus utilizzati nel passato, ovviamente ha l'effetto di dare maggiore tempo e 'ossigeno' finanziario alle imprese per la restituzione, in un momento di rallentamento dell'economia. Il decreto Aiuti Ter è ora all'esame della cosiddetta ''commissione speciale'' che avvierà i propri lavori la prossima settimana. (ANSA).