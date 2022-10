Cc ucciso: Mattarella, profondamente scosso e rattristato

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - "Sono profondamente scosso e rattristato dalle notizie dei tragici fatti nei quali, presso la Stazione Carabinieri di Asso, è rimasto ucciso il Luogotenente Carica Speciale dei Carabinieri Doriano Furceri e ferito uno dei militari intervenuti". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio al Comandante Generale dell'Arma, Teo Luzi. "In questa triste circostanza - aggiunge -, nell'esprimere la mia vicinanza all'Arma, La prego di far giungere i miei sentimenti di partecipe e solidale cordoglio ai familiari del Luogotenente Furceri e gli auguri di pronto ristabilimento al Carabiniere colpito". (ANSA).