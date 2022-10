Pd: Letta, governo in luna di miele, noi in fase complessa

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - "Oggi entriamo in una nuova fase della nostra storia, una storia di opposizione. Anche questo elemento di condivisione deve diventare sempre di più parte integrante del nostro modo di essere. Non facciamoci spaventare dal fatto che il governo abbia una evidente luna di miele, un evidente vento in poppa e noi siamo in una fase complessa e complicata". Lo ha detto il segretario Pd, Enrico Letta, nella sua relazione alla direzione del partito, in corso al Nazareno. (ANSA).