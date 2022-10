Cc asserragliato, i militari fanno irruzione in caserma

(ANSA) - MILANO, 28 OTT - Hanno fatto irruzione nella caserma di Asso, in provincia di Como, i carabinieri che per tutta la notte hanno trattato la resa del brigadiere asserragliato dopo aver sparato al comandante della stazione. Il militare sarebbe uscito zoppicando prima di essere preso in consegna dai colleghi. Non si conoscono le sue condizioni, così come non si conoscono quelle del luogotenente, anche se la dinamica dei fatti fa temere il peggio. (ANSA).