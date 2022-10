Esplosione a Lucca,un morto e 2 persone estratte vive da macerie

(ANSA) - LUCCA, 27 OTT - Un morto, una donna incinta e un'altra persona estratti vivi, due camionisti che transitavano al momento dell'esplosione ricoverati in ospedale. Questo il bilancio della questura di Lucca sull'esplosione di una casa in località Torre, quasi certamente causata da una fuga di gas. L'esplosione ha distrutto un edificio di due piani, suddiviso in due unità abitative, in località Torre in via Per Camaiore, nel comune di Lucca. I vigili del fuoco stanno verificando la presenza di altre persone che potrebbero essere sotto le macerie. Sul posto anche il 118 con l'elicottero Pegaso e la polizia. I detriti sono finiti sopra un mezzo in transito con a bordo due persone che sono rimaste ferite e portate in codice giallo all'ospedale di Lucca. (ANSA).