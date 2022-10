Spare-Il Minore, esce 10 gennaio 2023 memoir del Principe Harry

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - PRINCE HARRY, SPARE - IL MINORE (MONDADORI, EURO 25,00) L'attesissimo memoir del principe Harry, duca di Sussex, 'Spare - Il Minore', sarà pubblicato in contemporanea mondiale il 10 gennaio 2023. In Italia uscirà per Mondadori in formato cartaceo e digitale. In totale, il libro in cui il principe Harry racconta la sua storia e di cui è stata svelata l'immagine di copertina, con design di Christopher Brand e foto di Ramona Rosales, verrà pubblicato in 16 lingue in tutto il mondo. Fin dalle prime pagine, 'Spare - Il Minore' ci riporta a una delle più strazianti immagini del ventesimo secolo: due ragazzini, due principi, che seguono il feretro della madre sotto gli occhi addolorati del mondo intero. Mentre si celebrava il funerale di Diana, principessa del Galles, miliardi di persone si chiedevano quali pensieri affollassero la mente dei suoi due figli, all'epoca piccoli principi, quali emozioni passassero per i loro cuori, e come si sarebbero dipanate le loro vite da quel momento in poi. Con cruda e implacabile onestà, il libro mostra, in pagine dense di analisi e rivelazioni, frutto di un profondo esame di sé e della consapevolezza - conquistata a caro prezzo - che l'amore vince sempre sul lutto. Marito, padre, attivista per i diritti umani, veterano militare, portavoce delle campagne a favore della salute mentale e ambientalista, il principe Harry vive a Santa Barbara, California, con la sua famiglia e tre cani. Con donazioni tratte dai proventi di 'Spare - Il Minore' desidera sostenere alcuni enti benefici britannici. Il duca di Sussex ha già donato 1.500.000 dollari a Sentebale, l'organizzazione che ha fondato con il principe Seeiso in memoria delle loro madri e che aiuta finanziariamente i bambini vulnerabili e i giovani affetti da hiv/aids in Lesotho e in Botswana. Inoltre il principe Harry verserà 300.000 sterline all'ente no-profit WellChild, di cui è patrono da quindici anni e che provvede ove possibile all'assistenza domiciliare di bambini e giovani con complesse esigenze sanitarie. (ANSA).