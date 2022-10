Industria: Istat, fatturato agosto +3,6%, al top dal 2000

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - Ad agosto si stima che il fatturato dell'industria, al netto dei fattori stagionali, aumenti del 3,6% su base mensile (+3,4% sul mercato interno e +3,8% su quello estero). Lo indica l'Istat, aggiungendo che è il livello più elevato dall'inizio della serie storica (gennaio 2000). Corretto per gli effetti di calendario cresce su base annua del 23,1% (+22,9% sul mercato interno e +23,5% su quello estero). Nei raggruppamenti principali di industrie, si registrano incrementi tendenziali assai marcati per l'energia (+53,2%), più contenuti per i beni di consumo (+22,8%), i beni strumentali (+19,4%) e i beni intermedi (+18,7%). (ANSA).