Ucraina: Papa, Dio ci porti sulla strada di una pace duratura

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 26 OTT - "Non dimentichiamo di pregare, di continuare con la preghiera per la martoriata Ucraina. Il Signore protegga quella gente e ci porti tutti sulla strada di una pace duratura". Lo ha detto il Papa all'udienza generale. Ieri era emersa una disponibilità di Mosca ad accettare la mediazione del Pontefice per un dialogo di pace, mediazione sollecitata dal presidente francese Emmanuel Macron. (ANSA).