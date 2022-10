Difesa: Crosetto, orgoglioso di tornare a questo ministero

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - "Ho ritrovato lo stesso spirito, la stessa dedizione e la stessa determinazione a servire la Nazione che avevo lasciato anni fa. Sono orgoglioso di poter tornare ad offrire il mio servizio all'Italia e in questo Ministero". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che si è insediato oggi a Palazzo Baracchini. C'è stato il passaggio di consegne con il ministro uscente, Lorenzo Guerini. Tra i due c'è stato un colloquio durato più di un'ora e mezza in cui sono stati approfonditi i temi principali di politica internazionale e di sicurezza che riguardano la Difesa. Alla fine dell'incontro, informa il ministero, Crosetto, "in modo irrituale, ha accompagnato il ministro uscente alla sua automobile salutandone la partenza con un applauso, seguito dall' applauso dei dipendenti del Palazzo". Al termine dell'incontro il ministro Crosetto ha incontrato i vertici delle Forze armate. (ANSA).