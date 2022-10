Grillo atteso a Roma per conoscere i nuovi parlamentari M5S

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - Beppe Grillo sarà a Roma nelle prossime ore per incontrare i nuovi eletti tra le fila del Movimento 5 Stelle. Il fondatore del Movimento è atteso in settimana ma secondo fonti informate potrebbe arrivare già domani. Per mercoledì mattina è in agenda un'assemblea congiunta dei deputati e senatori del Movimento 5 Stelle e questa potrebbe essere l'occasione anche per far incontrare i parlamentari del Movimento con il garante. (ANSA).