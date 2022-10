Berlino, tweet per Meloni? Collaboriamo con tutti governi Ue

(ANSA) - BERLINO, 24 OTT - "La Germania collabora con tutti i governi europei, e in questo senso il cancelliere ha postato il tweet sabato e ci sarà anche un telegramma di congratulazioni a seguire". Lo ha detto il portavoce del cancelliere tedesco, Olaf Scholz, rispondendo a Berlino in conferenza stampa a una domanda su alcune voci critiche che si sono sollevate sul tweet di congratulazioni del Bundeskanzler a Giorgia Meloni, insediatasi sabato come premier del nuovo governo. Secondo queste critiche, Scholz non avrebbe dovuto congratularsi con una leader "post-fascista". (ANSA).