Ucraina: Israele conferma sostegno ma nessun aiuto militare

(ANSA) - TEL AVIV, 24 OTT - Il ministro della difesa Benny Gantz ha parlato con il suo omologo ucraino Oleksii Reznikov al quale ha ribadito la condanna di Israele dell'invasione russa, confermando tuttavia che non saranno inviate armi a Kiev. Lo ha fatto sapere lo stesso ufficio di Gantz secondo cui il ministro ha riaffermato che la scelta a Gerusalemme è dovuta "a restrizioni operative". Secondo l'ufficio, Gantz ha ricevuto da Reznikov un aggiornamento sull'andamento della guerra. Il ministro ha manifestato preoccupazione per la grave situazione umanitaria dell'Ucraina sulla quale Israele interverrà così come nell'offrire a Kiev sistemi di allerta antiaerei. (ANSA).