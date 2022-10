Borsa: a Tokyo apertura in rialzo (+1,20%)

(ANSA) - TOKYO, 24 OTT - La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana in aumento, seguendo il consolidamento degli indici azionari Usa. In apertura il listino di riferimento Nikkei segna un rialzo dell'1,12% a quota 27.213,55, e un guadagno di 322 punti. Sul mercato dei cambi il dollaro arretra dai massimi in 32 anni, a quota 148,30 dopo quello che appare a tutti gli effetti un intervento sul mercato deciso dal governo di Tokyo, e concretizzatosi lo scorso venerdì, secondo gli analisti, che il ministro delle Finanze nipponico - tuttavia - non ha voluto confermare. Ritraccia anche l'euro sulla valuta giapponese, poco sopra a 146. (ANSA).