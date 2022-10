Valditara, migrazioni importanti ma vanno governate

(ANSA) - ROMA, 23 OTT - "Come sempre succede quando un giornale pubblica un libro come allegato è l'editore che sceglie il titolo per rendere il lavoro più accattivante. Il mio è, comunque, un pamphlet che riconosce il valore storico delle migrazioni che vanno tuttavia governate e non subite. Spiace che con scarso metodo scientifico ci si limiti a leggere i titoli per esprimere giudizi, senza aver letto i contenuti", Così all'ANSA il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara sul titolo della sua pubblicazione "L'impero romano distrutto dagli immigrati". (ANSA).