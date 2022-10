Putin si congratula con Xi, spero di rafforzare cooperazione

(ANSA) - MOSCA, 23 OTT - Il presidente russo Vladimir Putin si congratula con Xi Jinping per il suo terzo mandato alla guida del Partito comunista cinese e spera di rafforzare la cooperazione con Pechino. Lo rende noto il Cremlino. Anche il leader nordcoreano Kim Jong-un ha inviato le sue "più calorose congratulazioni" in un messaggio al presidente cinese Xi Jinping per il terzo e inedito mandato di fila appena ottenuto alla guida del Partito comunista. "Io, insieme a te, darò forma a un futuro ancora più bello delle relazioni tra Corea del Nord e Cina, soddisfacendo la domanda dei tempi", ha detto il leader supremo. (ANSA).