Calenda, mi fido al 100% di Renzi,prospettiva di federazione

(ANSA) - FIRENZE, 22 OTT - "Il 19 noi e il 26 Italia Viva faremo un'assemblea in cui si ratificherà l'accordo di federazione. Vuol dire che il gruppo costruirà una segreteria congiunta che deciderà il posizionamento, le alleanze e tutti i contenuti della vita dei due partiti. Di questa nuova federazione io sarà il presidente e Iv deciderà il vicepresidente, avrò un organo paritetico. Faremo funzionare questa federazione non solo con i gruppi in parlamento ma in tutta Italia".Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda, a margine della festa del Foglio a Firenze, Di Matteo Renzi "mi fido al 100% perché credo che la prospettiva politica di Italia Viva è collegata alla prospettiva politica di federazione col Terzo Polo, quindi credo che siano molto consapevoli e molto determinati", ha aggiunto Calenda, rispondendo a chi gli chiedeva se si fidasse di Matteo Renzi e se confidi che Italia Viva avrà la stessa posizione del suo partito di opposizione al governo Meloni. (ANSA).