Vox acclama Meloni, 'vocazione a servizio nazione'

(ANSA) - MADRID, 22 OTT - "Congratulazioni a Giorgia Meloni per la sua nomina a Primo Ministro d'Italia": lo scrive su Twitter Jorge Buxadé, vicepresidente di azione politica di Vox, partito ultra-conservatore spagnolo alleato di Fratelli d'Italia. "Proprio nel giorno in cui tutto il mondo celebra San Giovanni Paolo II, uno degli uomini che fin da giovane ha segnato la sua vita e la sua vocazione politica, al servizio della sua Nazione. In bocca al lupo, amica!", aggiunge il messaggio. Messaggi di esultanza per l'arrivo di Meloni a Palazzo Chigi si leggono anche sui profili social di Vox. (ANSA).