Meloni e ministre al Colle in tailleur-pantaloni

(ANSA) - ROMA, 22 OTT - Giorgia Meloni in completo tailleur-pantaloni nero e le sei donne ministro tutte rigorosamente in tailleur- pantaloni, chi in doppio petto e chi in pantaloni "palazzo". Elisabetta Casellati e Alessandra Locatelli in "total white". Tutti i ministri rigorosamente in grigio scuro, unica eccezione Andrea Abodi che si è presentato in completo grigio chiaro. Questo il colpo d'occhio delle mise dei membri del governo che si sono presentati al Quirinale per il giuramento. Ad assistere alla cerimonia molti familiari tra cui 5 bambini, in prima fila il compagno e la figlia del premier Giorgia Meloni, più indietro i figli di Matteo Salvini. Il premier, indossava gioielli di brillanti ma anche un braccialetto tricolore di filo, già da tempo al suo polso. (ANSA).