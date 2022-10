(ANSA) - NEW YORK, 21 OTT - Il Pentagono conferma il colloquio telefonico fra il ministro della Difesa americano Lloyd Austin e il suo omologo russo Sergey Shoigu. "Austin ha enfatizzato l'importanza di mantenere linee di comunicazione nell'ambito della guerra in Ucraina", si legge in una nota del Pentagono. (ANSA).