Gas: crolla prezzo del Ttf ad Amsterdam, -11% a 112 euro

(ANSA) - MILANO, 21 OTT - Crolla il prezzo del gas dopo che il Consiglio europeo sull'energia ha trovato l'accordo per tenere sotto controllo i prezzi intervenendo in particolare sul superamento del Ttf. Proprio il Ttf, che è ancora l'indice di riferimento in Europa, cede ad Amsterdam l'11% a 112 euro al megawatora. (ANSA).