(ANSA) - BRUXELLES, 21 OTT - L'Ue darà all'Ucraina 1,5 miliardi di euro al mese il prossimo anno in aiuti finanziari per sostenere le esigenze base dello stato, per un totale di 18 miliardi di euro. Lo ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen al termine del Consiglio Europeo. (ANSA).