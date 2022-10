Francia: in calo la popolarità di Emmanuel Macron

(ANSA) - PARIGI, 21 OTT - L'indice di popolarità del presidente francese, Emmanuel Macron, è in calo di sette punti nell'ultimo mese, al 36% di opinioni favorevoli: è quanto emerge da un sondaggio realizzato dall'istituto BVA per radio RTL e Orange. In diminuzione anche la popolarità della prima ministra, Elisabeth Borne, giù di 10 punti rispetto al mese scorso, al 41%. Questo forte calo di gradimento si spiega, in particolare, con il severo giudizio dei francesi rispetto alla gestione della crisi dei carburanti. Oltre sette intervistati su dieci (71%) ritengono infatti che l'esecutivo stia gestendo "male" la crisi. (ANSA).