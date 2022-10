Borsa: Tokyo, apertura in leggero calo (-0,29%)

(ANSA) - TOKYO, 21 OTT - La Borsa di Tokyo inizia l'ultima seduta della settimana in calo, seguendo la contrazione del mercato azionario statunitense e i nuovi timori di una recessione globale convalidati dall'aumento dei rendimenti sul mercato obbligazionario Usa. In apertura l'indice di riferimento Nikkei segna una flessione dello 0,29% a quota 26.927,30, con una perdita di 79 punti. Sul mercato dei cambi il dollaro si mantiene sopra la soglia psicologica di 150 sullo yen, ai massimi in 32 anni nonostante gli avvertimenti del governo su un possibile intervento sul mercato. Una dinamica che riguarda anche l'euro sulla valuta giapponese, a 146,70. (ANSA).