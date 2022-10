Imprese Italia-Francia all'Ue: "Urgente un tetto su prezzo gas"

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - "Le imprese italiane e francesi lanciano l'allarme sull'escalation della crisi energetica e sottolineano l'urgenza di intervenire a livello europeo con effetto immediato per frenare i prezzi e per evitare ulteriori danni all'economia". Confindustria e la confindustria francese Medef lo sottolineano con un appello congiunto al Consiglio Europeo: "ritengono urgente un rapido e deciso intervento europeo attraverso misure di carattere temporaneo che stabiliscano un tetto al prezzo del gas"- E avvertono: "Non c'è tempo da perdere, in gioco c'è la sopravvivenza dell'industria europea". (ANSA).