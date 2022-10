Afghanistan: 19 mln alla fame, 3,9 mln bimbi malnutriti

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - Sono almeno 3,9 milioni i bambini afgani gravemente malnutriti e 19,7 milioni le persone, quasi la metà della popolazione afgana, che hanno sofferto di fame acuta dall'inizio dell'anno. I dati forniti dal Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (WFP) parlano di livelli di crisi e grave insicurezza alimentare in tutte le 34 province del Paese. L'organizzazione, in risposta a questa crisi umanitaria, ha fornito, dall'inizio di ottobre, cibo specifico per la prevenzione della malnutrizione a 7.400 donne e bambini. Allo stesso tempo, più di 98.000 donne e bambini sono stati curati per casi di malnutrizione acuta moderata. Per svolgere questo lavoro il WFP sta attualmente supportando 2.205 centri sanitari e 440 team sanitari e nutrizionali mobili in tutto il paese. L'obiettivo è garantire un accesso continuo ed equo all'assistenza nutrizionale in aree difficili da raggiungere. In Afghanistan, circa sei famiglie su dieci hanno visto diminuire il proprio reddito e nove famiglie su dieci lottano per soddisfare il proprio fabbisogno alimentare. Dunque in previsione della dura stagione invernale l'agenzia delle Nazioni Unite prevede di raggiungere 15 milioni di persone al mese con assistenza alimentare e nutrizionale salvavita. Inoltre, il WFP ha preposizionato 75.000 tonnellate di cibo in aree remote dell'Afghanistan, generalmente isolate durante i mesi invernali a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Ma per finanziare tutte le sue operazioni, il WFP dichiara di aver bisogno di 1,14 miliardi di dollari per i prossimi sei mesi. (ANSA).