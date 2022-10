Consultazioni: Unterberger, orientati a no su fiducia

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - "E' chiaro che che visto l'esito delle elezioni è giusto che Giorgia Meloni sia incaricata Presidente del Consiglio", ma, per quanto riguarda la fiducia "il nostro orientamento è quello di votare contro perchè devono dimostrarci un cambio di atteggiamento ma non è ancora detta l'ultima parola e decideremo anche in base ai ministri". (ANSA).