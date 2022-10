Parlamento: Renzi, noi cancellati da fuoco amico, mai successo

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - "Non era mai accaduto nelle precedenti legislature che una forza politica fosse totalmente cancellata dagli uffici di presidenza. Mai successo!". Così in un post su Facebook il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. "Eliminando noi dal voto in Aula i posti per le opposizioni paradossalmente sono scesi, passando da 14 a 12: Fratelli d'Italia ha avuto due segretari d'aula in più perché noi e il gruppo delle autonomie siamo stati costretti dall'arroganza Pd-Grillina a stare fuori dall'Aula.Come in campagna elettorale il Pd è stato dunque il miglior alleato della Meloni. Si chiama fuoco amico. - sottolinea Renzi - E poi c'è ancora qualcuno che si domanda dove abitano i franchi tiratori?", conclude. (ANSA).