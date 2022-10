Morti ragazzi scomparsi sul Garda, l'auto in una scarpata

(ANSA) - VERONA, 20 OTT - Sono morti in un incidente stradale Sofia Mancini e Francesco D'Aversa, i due ventenni dei quali non si avevano più notizie da lunedì sera, quando erano stati visti salire a bordo della 500 del ragazzo, all'uscita di una discoteca. La vettura e i corpi sono stati trovati stamane, in una piccola scarpata ai lati della statale 450, vicino ad Affi (Verona). L'utilitaria, capovolta e coperta dalla vegetazione, è stata notata da alcuni operai della manutenzione stradale. Manca solo il riconoscimento ufficiale delle due vittime da parte dei familiari. (ANSA).