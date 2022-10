Governo: Conte,dopo parole Cav Esteri non può andare a FI

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - "Alla luce delle ultime e più complete dichiarazioni del presidente Berlusconi sul conflitto russo-ucraino, si pone un problema per il nostro Paese. Non credo che possa essere accettato che Forza Italia esprima un ministro degli Esteri. È un problema serio per la credibilità e l'immagine del nostro Paese anche all'estero. Una questione politica seria che porremo con chiarezza presidente Mattarella nel corso delle consultazioni". Lo ha dichiarato il leader del M5s Giuseppe Conte. (ANSA).