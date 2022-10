Trump testimone nella causa di una donna che lo accusa di stupro

(ANSA) - WASHINGTON, 19 OTT - Donald Trump e' atteso oggi in un tribunale di New York per testimoniare in un caso di diffamazione contro una giornalista che lo accusa di averla stuprata negli anni 90. Lo riporta la Cnn. Essendo ormai prescritto il reato di violenza, tre anni fa Jean Carroll -scrittrice ed ex editorialista della rivista 'Elle'- ha citato in giudizio l'ex presidente accusandolo di averla diffamata definendo una "bugia totale" la sua accusa di stupro nei camerini di un grande magazzino di New York a metà degli anni '90. Il presidente repubblicano, allora in carica, aveva affermato che non l'aveva mai incontrata e che "non era il suo tipo di donna". Trump ha cercato in tutti i modi di rinviare la sua testimonianza ma la scorsa settimana il giudice Lewis Kaplan ha stabilito che non c'e' piu' tempo da perdere. Non e' chiaro se all'ex presidente saranno poste delle domande. Carroll testimoniera' venerdi'. (ANSA).