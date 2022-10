Usa: ex moglie Bezos dona alle Girl Scout 85 milioni di dollari

(ANSA) - NEW YORK, 19 OTT - MacKenzie Scott, filantropa ed ex moglie del fondatore di Amazon Jeff Bezos, ha donato 85 milioni di dollari alle Girl Scout Usa. Si tratta della più grande donazione che l'organizzazione, fondata nel 1912, ha ricevuto da un individuo singolo, e i fondi aiuteranno il gruppo a riprendersi dall'impatto della pandemia, che ha ridotto il numero dei suoi membri di quasi il 30% (dai circa 1,4 milioni nel 2019-2020 a poco più di 1 milione nel 2021-2022). "Il suo sostegno alla nostra organizzazione significa onestamente tanto quanto la donazione", ha commentato Sofia Chang, Ceo di Girl Scouts of the Usa. Con i fondi, l'obiettivo è di sostenere i volontari e il personale, rendere le proprietà dei campi scout più resistenti all'impatto dei cambiamenti climatici, migliorare l'educazione scientifica e tecnologica, sviluppare programmi su inclusione e diversità. Secondo Tessa Skidmore, ricercatrice del Women's Philanthropy Institute presso l'Indiana University's Lilly Family School of Philanthropy, le grandi donazioni di donne come Scott, Melinda French Gates (ex moglie di Bill Gates) e Sheryl Sandberg (ex direttrice operativa di Facebook), potrebbero ispirare altri donatori. (ANSA).