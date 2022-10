Mattarella ringrazia Draghi e governo, eccellente lavoro

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - Il presidente Sergio Mattarella ha ringraziato il presidente del consiglio Mario Draghi e i ministri presenti alla colazione di lavoro al Quirinale - in vista del Consiglio europeo - per "l'eccellente lavoro svolto e i lusinghieri risultati ottenuti" in questi mesi. Il capo dello Stato ha chiesto al presidente Draghi di portare il suo saluto e il suo ringraziamento anche agli altri ministri non presenti alla colazione. (ANSA).