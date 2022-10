Calenda, il 5 in piazza a Milano per Kiev, venga anche il Pd

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - "Sabato 5 Novembre scenderemo in piazza a Milano per ribadire il sostegno all'Ucraina contro l'invasore russo. La pace non può nascere dalla resa degli ucraini. Noi crediamo che la felicità sia il frutto della libertà, ma la libertà sia solo il frutto del valore". Così su Twitter il leader di Azione Carlo Calenda che poi aggiunge: "Sarà una manifestazione senza bandiere di partito. Invitiamo Pd e +Europa, BeppeSala e tutte le associazioni e le personalità politiche interessate, a partecipare e organizzare con noi". (ANSA).