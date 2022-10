Rekabi torna a Teheran accolta come un'eroina da sostenitori

(ANSA) - ISTANBUL, 19 OTT - Elnaz Rekabi, l'atleta iraniana che ha gareggiato senza il velo ai Campionati asiatici in Corea del Sud, è stata accolta al suo arrivo all'aeroporto di Teheran da una folla che l'ha celebrata. "Elnaz è un'eroina", hanno gridato i suoi sostenitori radunatisi all'aeroporto Iman Khomeini della capitale iraniana, come si vede in un video diffuso dall'agenzia Irna. Dopo la gara in Corea del Sud, si erano perse le tracce della sportiva di 33 anni ma ieri l'atleta aveva diffuso un messaggio sostenendo che l'hijab le era caduto prima della gara. (ANSA).