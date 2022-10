Efa, premio Innovative Storytelling a Marco Bellocchio

Gli Efa, gli Oscar europei, annunciano l'Award for Innovative Storytelling (premio per la narrazione più innovativa) a Marco Bellocchio per Esterno Notte, la serie sul sequestro Moro che - dopo la presentazione a Cannes, al Festival di New York e BFI London Film Festival - andrà in onda su Rai 1 il 14, 15 e 17 novembre. "Sono ovviamente contento per il riconoscimento prestigioso, e ringrazio", dice il regista. "Ho avuto in passato molte candidature agli Efa, per la prima volta viene premiata un'opera (film o serie ha poca importanza) che curiosamente è la mia opera prima televisiva". La cerimonia il 10 dicembre a Reykjavik.