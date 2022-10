Usa, imporremo sanzioni contro chi vende armi alla Russia

(ANSA) - WASHINGTON, 18 OTT - "Imporremo sanzioni su chiunque sostenga militarmente la Russia contro l'Ucraina. In particolare renderemo sempre più difficile per l'Iran vendere le armi a Mosca". Lo ha detto la sottosegretaria del Dipartimento Usa per gli Affari europei Karen Donfried in un briefing con la stampa a Washington. (ANSA).