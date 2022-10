Parlamento: Calenda, su vicepresidenze non partecipiamo al voto

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - "Si è rinsaldato il legame tra Pd ed M5s, si tratta di un segnale politico. Pd ed M5s vogliono prendere tutte le cariche che spettano all'opposizione. Il Pd ha fatto una scelta, ha scelto Conte, ci sarà dunque un'Italia 3 poli". Lo afferma il leader di Azione Carlo Calenda, in un'intervista al Tg1 Mattina parlando delle vicepresidenze del Parlamento che, a suo dire, vedono l'esclusione del Terzo Polo a causa di accordo tra i Dem ed in Cinque Stelle. "Noi - prosegue - ad oggi non parteciperemo al voto. Qui c'è un tema: un'opposizione che è in crescita non ha alcuna figura di garanzia". (ANSA).