Berlino, ancorare saldamente clima a politica estera Ue

(ANSA) - BRUXELLES, 17 OTT - "In vista della prossima conferenza sul clima, come ministri degli Esteri, vogliamo di nuovo mettere in chiaro che la crisi climatica è il più grande rischio per noi, per la sicurezza di questo secolo. Quindi questa mattina abbiamo avviato un gruppo di amici altrettanto attivi, ai margini della riunione dei ministri degli esteri, per ancorare più saldamente la politica estera climatica nella cerchia dei ministri degli Esteri". Lo ha annunciato la ministra degli Affari esteri della Germania Annalena Baerbock arrivando al consiglio dei ministri degli esteri Ue a Lussemburgo. "Vediamo in modo brutale che la crisi climatica sta diventando sempre più una crisi di sicurezza e che ogni misura adottata per proteggere il clima contribuisce anche alla pace globale e alla sicurezza internazionale - ha aggiunto -. Più energie rinnovabili sviluppiamo in tutto il mondo, più possiamo contrastare la crisi climatica per quanto aggrava il conflitto e per dare quindi anche contributo alla conferenza sul clima del novembre di quest'anno a Sharm El-Sheikh". (ANSA).