Israele: Lapid e Netanyahu ai ferri corti su accordo con Libano

(ANSA) - TEL AVIV, 17 OTT - L'accordo con il Libano sui confini marittimi dei due Paesi e lo sfruttamento del gas continua a dividere Israele. Il capo dell'opposizione Benyamin Netanyahu - che ha duramente attaccato l'intesa - ha rifiutato l'invito del premier Yair Lapid ad un incontro di aggiornamento sulla sicurezza dell'accordo definendolo "futile". Netanyahu ha giustificato il diniego ricordando che il partito di Lapid ha bollato nei giorni scorsi l'opposizione del Likud come "irresponsabile"."Da una parte Lapid - ha denunciato il Likud in un tweet rilanciato da Netanyahu - rifiuta di portare all'approvazione della Knesset il suo accordo di resa a Nasrallah (leader degli Hezbollah libanesi, ndr) con la scusa che non piace all'opposizione e, dall'altra, invita la stessa opposizione ad un futile incontro a cose già fatte". "La condotta di Lapid è antidemocratica, insistiamo - ha aggiunto il Likud - che l'accordo sia sottoposto alla Knesset". (ANSA).