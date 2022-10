Cina: Xi, 'disposizioni corrette dal Pcc in ultimi 10 anni'

(ANSA) - PECHINO, 17 OTT - Le politiche e le disposizioni del Partito comunista cinese adottate negli ultimi dieci anni sono state "completamente corrette": è lo stesso presidente Xi Jinping a rivendicarlo in un incontro di discussione avuto con i delegati al XX Congresso nazionale del Pcc, in corso a Pechino, provenienti dalla provincia del Guangxi. Xi, secondo i media ufficiali, ha sollecitato i funzionari ad accrescere la fiducia in se stessi, ricordando come l'ultimo decennio, a partire dalla sua salita al potere, "siano stati estremamente insoliti e straordinari nel processo di sviluppo del partito e del Paese", utili a raggiungere "traguardi storici" per il Pcc e il Paese. "La pratica ha dimostrato che le principali politiche e disposizioni di lavoro del Comitato centrale del partito dal XVIII Congresso nazionale si sono rivelate poi estremamente corrette". Mentre, quanto al futuro, "dobbiamo rafforzare la fiducia in noi stessi e la nostra iniziativa storica, consegnando nuove eccellenti risposte". Per studiare e consolidare la teoria dell'innovazione del partito, "dobbiamo comprendere e afferrare la sua visione e metodologia del mondo, e aderire e fare buon uso dei punti di vista e dei metodi che lo attraversano", ha concluso Xi che ha congresso è un delegato del Guangxi. (ANSA).