Cremlino, Nato ci crea problemi ma obiettivi non cambiano

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - L'assistenza della Nato all'Ucraina "complica la situazione" ma "non influenza in alcun modo gli obiettivi della Russia". Lo ha detto il Cremlino, assicurando che la Russia "è in grado di continuare l'operazione militare speciale". Lo riporta la Tass. "In effetti la Nato è stata coinvolta nel conflitto ucraino. Tuttavia, non sta in alcun modo influendo sui nostri obiettivi. Detto questo, l'operazione continuerà e andremo fino in fondo", ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in un'intervista su Rossiya-1 Peskov ha allo stesso tempo ammesso che l'Alleanza atlantica stia creando difficoltà alla Russia: "Apparentemente sta facendo mobilitare le nostre forze economiche e di altro tipo". Perché "il regime di Kiev è una cosa, ma il potenziale della Nato è un'altra cosa, e questo significa un peso aggiuntivo. Tuttavia, il nostro potenziale ci rende capaci di continuare l'operazione", ha assicurato Peskov. (ANSA).