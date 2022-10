Cina: Xi arriva nella Grande sala popolo, al via Congresso

(ANSA) - PECHINO, 16 OTT - Il presidente Xi Jinping è arrivato nell'auditorium principale della Grande sala del popolo, in Piazza Tienanmen, per l'apertura del XX Congresso nazionale del Partito comunista, che dovrebbe affidargli un inedito terzo mandato alla guida del Pcc. Dopo l'inno nazionale cinese (La marcia dei volontari), Xi ha raggiunto il podio salutato da un lungo applauso per il suo intervento. "Siamo qui per il nuovo corso del Partito, in vista della costruzione di un moderno Paese socialista", ha detto il presidente nelle prime battute. "Abbiamo dimostrato grande capacità contro l'indipendenza di Taiwan", ha aggiunto Xi, affermando subito dopo che nella lotta alla pandemia di Covid-19 "abbiamo messo al primo posto le persone e le loro vite, lanciando una 'guerra del popolo' contro il virus". (ANSA).