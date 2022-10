Energia: firmati memorandum per gasdotto Nigeria-Marocco

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - Due memorandum d'intesa sul gasdotto Nigeria-Marocco (NMGP) sono stati firmati a Nouakchott, la capitale della Mauritania, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa Maghreb Arabe Presse. Il primo memorandum è stato firmato da Mauritania, Marocco e Nigeria e l'altro da Marocco, Nigeria e Senegal, ha detto l'agenzia di stampa. I documenti confermano "l'impegno delle parti in questa rotta strategica, con forniture di gas fornite dopo il suo completamento a tutti i Paesi dell'Africa occidentale, e sarà aperta una nuova rotta alternativa di esportazione verso l'Europa", hanno affermato le parti in una nota diffusa dopo la firma del documento. Il futuro gasdotto attraverserà la costa dell'Africa occidentale dalla Nigeria al Marocco, passando per il Senegal e la Mauritania in particolare. Sarà collegato alla linea gas Maghreb-Europe e quindi alla rete gas europea. Nel maggio scorso, le autorità nigeriane hanno confermato i piani di cooperazione con il Marocco per costruire il gasdotto sottomarino più lungo del mondo con una lunghezza di 5.660 km. (ANSA).