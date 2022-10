Spento incendio in un grattacielo di 24 piani a Istanbul

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - E' stato spento dopo alcune ore, prima che facesse vittime, lo spaventoso incendio scoppiato ieri sera in un grattacielo di 24 piani a Kadikoy, nella parte asiatica di Istanbul. Lo riporta il sito del quotidiano turco Cumhuriyet. Secondo le prime informazioni, l'incendio si sarebbe sviluppato a partire dal motore di un condizionatore d'aria situato nei piani più bassi dell'edificio raggiungendo rapidamente anche quelli più alti. Al momento non vi sono segnalazioni di vittime. Alcuni edifici circostanti sono stati evacuati, mentre sono ancora in corso controlli nell'edificio. (ANSA).