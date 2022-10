Bonomi, auspichiamo un Governo inappuntabile

(ANSA) - CAPRI, 15 OTT - "Attendiamo con impazienza la formazione del Governo per confrontarci", per presentare "la nostra visione", dice il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, chiudendo il convegno di Capri dei Giovani Imprenditori. "Auspichiamo che si formi un Governo inappuntabile nelle persone che lo compongono e fermo nella coerenza delle scelte necessarie per il Paese". Ci sono da affrontare sfide "drammaticamente urgenti", avverte Bonomi, ed "i ministri dovranno conoscere bene la macchina pubblica ed i dossier". "La situazione attuale non consente di perdere tempo", avverte il leader degli industriali. (ANSA).