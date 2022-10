Scholz, serve patto Ue per energia a prezzi accettabili

(ANSA) - BERLINO, 15 OTT - "Dobbiamo rafforzare la coesione sociale. Serve un patto europeo per l'energia a prezzi pagabili. Così come chiede anche la nostra risoluzione che abbiamo adottato ieri. È importante" che gli extra profitti possano essere usati "per alleviare le difficoltà di cittadini e imprese". Lo ha detto Olaf Scholz, parlando a Berlino al congresso dei socialisti europei. (ANSA).