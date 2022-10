Usa, Starlink? Pentagono sta valutando ogni opzione

(ANSA) - WASHINGTON, 14 OTT - "Il Pentagono sta valutando tutte le opzioni, non solo Starlink". Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, in un briefing con la stampa a bordo dell'Air Force One che sta portando il presidente americano Joe Biden a Portland, Oregon, a proposito dell'annuncio di Elon Musk che non fornirà più a Kiev la sua rete satellitare perchè i costi sono eccessivi. "Il Pentagono sta lavorando con alleati e partner per capire come meglio sostenere l'Ucraina sulla rete internet", ha aggiunto Jean-Pierre. (ANSA).