Visco, Bankitalia collaborativa al massimo con nuovo governo

(ANSA) - WASHINGTON, 14 OTT - La Banca d'Italia sarà collaborativa al massimo con il nuovo governo, come lo è stata con gli altri. Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco in un'intervista a Class Cnbc. A chi gli chiedeva se nel corso delle riunioni del Fmi c'era curiosità sul nuovo governo italiano, Visco ha risposto: "ci sono delle domande che si fanno, che riguardano soprattutto - almeno in questo contesto - la parte economica". Riguardo alle possibili ripercussioni sul sistema bancario italiano delle possibili difficoltà delle imprese più 'energivore', Visco ha detto: "Le banche devono essere trasparenti. La questione dei crediti deteriorati deve essere affrontata in modo preventivo. Il problema più grosso sono alcune piccole banche su cui bisognerà fare molta attenzione". (ANSA).